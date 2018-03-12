واشنطن تعترف بتقدم جيد احرزته ايران في برنامجها النووي

وفي تصريح صحافي، قال جوزف مكمانوس السفير الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش اجتماع في فيينا لهذه الوكالة المتخصصة للامم المتحدة، "لا يمكن ان نلاحظ وجود تدابير ونقول ان ذلك لا يكفي. انها تدابير جيدة".

وتجري ايران مفاوضات مع مجموعة "5+1" (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حول اتفاق نووي.

وستستأنف المفاوضات في 16 حزيران/يونيو في فيينا من اجل ابرام اتفاق نهائي قبل 20 تموز/يوليو، كما كرر الدبلوماسي الاميركي القول.

واعتبر مكمانوس صباح الاربعاء، في خطاب امام الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان التدابير التي قبلتها ايران في اطار هذه الجولة الثانية من المفاوضات هي خطوة اولى ويجب تسريع العملية.

