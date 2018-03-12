المحكمة الدستورية العليا السورية: نسبة المشاركة بلغت نحو 74%

وقال المتحدث باسم المحكمة ماجد خضرة في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي ان عدد المشاركين في الانتخابات بلغ "11 مليونا و634 الفا و412" من اصل 15 مليونا و840 الفا و575 ناخبا داخل سوريا وخارجها، مشيرا الى نسبة المشاركة بالتالي بلغت 73،42 في المئة".

وستعلن نتائج الانتخابات الرئاسية السورية عند العاشرة من مساء اليوم من داخل مجلس الشعب السوري.

من جانبه قال اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا القاضي الشعار في مؤتمر صحفي مساء اليوم إنه "لم يسجل أي إشكال أو خرق بالنسبة للانتخابات التي حصلت في الخارج ولم نتلق أي شكوى من أي مرشح حتى الآن.

واضاف إن "المواطن السوري عبر وبشكل فاق التوقعات عن إحساسه بالمسؤولية من خلال اقباله واندفاعه للقيام بواجبه الدستوري لاختيار رئيسه مؤكدا "أثبت فيه المواطن السوري وطنيته وحرصه على اختيار رئيس يقوده في المرحلة المقبلة للخروج من الأزمة التي نعيشها".

واكد القاضي الشعار إن "رأي الدول الغربية المشككة في انتخابات الرئاسة لا يقدم ولا يؤخر أمام رأي الشعب السوري".