مسؤول ‌فرنسي ‌‌يطلب‌ خروج ‌بريطانيا من ‌الاتحاد الاوروبي

وافاد مراسل قناة العالم من فرنسا ان روكار اكد في مقال له نشرته صحيفة لوموند، أن بريطانيا "انتهازية ولايهمها إلا التجارة والربح" وحثها على مغادرة الباخرة الأوروبية بقوله "بيننا وبينكم نحن أبناء القارة القديمة سوء تقاهم عميق، وقد يتحول سوء التفاهم هذا إلى كارثة تعجل بموت الاتحاد الأوروبي".

وأضاف روكار فيما يشبه التأكيد على انتهازية البريطانيين: "مازال لديكم بعض الفوائد البنكية في الاتحاد جراء الفوضى التي تسببتم فيها" وأقول لكم "غادروا قبل أن تكسروا كل شيء في الاتحاد".

وقال روكار في هذا السياق "إني أتوجه إلى الكياسة واللطف في التعامل الذي طالما ميز سلوك البريطانيين واتركونا نبني فضاءنا الأوروبي، وستستعيدون هذه الكياسة واللطف الذي تميزتم به وستنالون احترامنا مجددا".