بانوراما: تحذير العراق لتركيا، ودعوة القاهرة للرئيس الايراني

وفي الملف الاول .. سنسعرض الاتهامات العراقية لتركيا بالتدخل في الشان السياسي العراقي ومحاولة أثارة الطائفية من اجل تفكيك العملية السياسية الجارية في هذا البلد، الاتهامات العراقية شملت ايضا تحميل انقرة مسوؤلية تهريب النفط المستخرج من شمالي العراق وتحريض السياسيين الاكراد ضد بغداد .

في الملف الثاني ..سنسلط الضوء حول ابعاد ودلالات الدعوة التي وجهتها القاهرة الى الرئيس الايراني حسن روحاني للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.. فهل الدعوة مؤشر نحو تحسن العلاقات بين طهران والقاهرة ؟

وفي ملفنا الثالث والاخير..نستعيد من الذاكرة، ذكرى نكسة حزيران عام سبعة وتسعين وتسعمئة والف حيث سنستقرئ الماضي بأخطائه لاستشراف مسارات المستقبل،بعد تبلور ارادات الشعوب في الصحوة الاسلامية والربيع العربي وحيث بات للامة كلمتها في توجيه البوصلة نحو فلسطين ..