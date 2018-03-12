الاسقف سركيسيان: الارمن يعيشون بوئام الى جانب الشعب الايراني

وقال سركيسسيان اليوم الجمعة في تصريح امام اسر شهداء ومصابي الحرب المفروضة على ايران من الاقليات الدينية: "ان الامام الخميني (رض) وفي ظل الحكمة التي كان يتسم بها، استطاع ان يحقق النصر للثورة الاسلامية".

واشار الى ان شباب الاقليات الدينية شاركوا جنبا الى جنب المقاتلين خلال سنوات الدفاع المقدس وانتصار الثورة الاسلامية كما كانت لهم اسهامات فاعلة في الدفاع المقدس وبناء البلاد.

واضاف: "ان شهداء الارمن دافعوا عن هذه الثورة بجانب باقي الشهداء، مؤكدا "اننا لا نقدم التعازي لاسر شهداء ومعاقي الاقليات الدينية ممن قدموا ابنائهم شهداء من اجل الدولة الاسلامية بل نبارك لهم علي ذلك لان هؤلاء استطاعوا مواكبة تطلعات الامام الراحل والثورة".



واكد سركيسيان ان اقامة هذه المراسم هي بمثابة تجديد الاقليات الدينية العهد مع افكار ونظريات الامام الخميني (قدس سره).

من جهته، اوضح مسؤول لجنة الاقليات الدينية في لجنة تكريم الامام الخميني (قدس سره) محمد رضا موحدي "ان تشكيل لجنة الاقليات الدينية مؤشر على الوحدة والتناغم بين الارمن وباقي ابناء الشعب الايراني.

وشدد موحدي على ان شهداء الاديان الاخرى كان لهم حضور فعال في جميع ميادين البناء والدفاع المقدس والثورة الاسلامية في ايران.

