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مقتل عشرات المسلحين بعد تقدم الجيش في حلب وريف دمشق+فيديو

الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2014.06.06 ـ حقق الجيش السوري تقدماً في عدد من أحياء مدينة حلب وريفها؛ وفي بلدة المليحة بريف دمشق قتل عدد من المسلحين في اشتباكات مع الجيش.

وصعد الجيش السوري من عملياته العسكرية في مدينة حلب وريفها حيث استهدف تجمعات المسلحين في حي الأشرفية؛ فيما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش مع المجموعات المسلحة في منطقة الزهراء أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين وسيطرة الجيش على عدد من الأبنية السكنية التي كانت تتحصن فيها الجماعات المسلحة.
كما استهدف الجيش تمركز المسلحين في كفرجوم وتل رفعت والصاخور ودمر عداً من السيارات التي كانت تقل مسلحين في أوروم الكبرى والمسلمية وحريتان والمنطقة الحرة في حلب.
وأشار الخبير العسكري تركي حسن إلى المعارك التي خاضها الجيش السوري في منطقة الزهراء: حيث استطاع تحرير بعض الأبنية التي كان يسطر عليها الإرهاب ويضرب الإرهاب في منطقة بني زيد والمناطق الأخرى؛ حتى يتم ضرب الإرهاب الذي يقوم بقصف حلب من منطقة بستان القصر والمناطق التي يختطف فيها الإرهاب تلك الأحياء.
وفي ديرالزور شمال البلاد تتواصل حرب التصفيات بين التنظيمات المسلحة وخاصة في الريف الشرقي للمدينة حيث دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش وجبهة النصرة في قرى الدحلى والصالحية وخشام أدت إلى مقتل عشرات المسلحين من الطرفين.
وأقدم المسلحون في إدلب على إطلاق عدد من قذائف الهاون وسط المدينة؛ مخلفة ضحايا وأضراراً مادية في الأمكنة.
ورأى الخبير الاستراتيجي سليمان سليمان إلى أن مايحدث من تقدم على كل الجبهات للجيش العربي السوري وأيضاً المصالحات وانتخابات رئاسة الجمهورية سيكون سبباً للتصعيد من العصابات الإرهابية.
وفي ريف العاصمة دمشق استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في المليحة؛ ودارت اشتبكات عنيفة بين الطرفين في محور جسرين؛ كما استهدفت مدفعية الجيش مقار المسلحين في البساتين المحيطة بالمليحة؛ في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي الجبهة الإسلامية في عربين؛ بينما قتل عدد من القيادات العسكرية للمسلحين في منطقة جوبر وفقاً للمصادر العسكرية.
وتؤكد المصادر الميدانية بأن العمليات العسكرية للجيش السوري ستبقى متواصلة في أغلب المدن والمناطق التي تشهد توترات أمنية واشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة لإنهاء تواجد المسلحين في عموم البلاد رغم استمرار سقوط قذائف الهاون في المناطق الآمنة والتي عادة مايذهب ضحيتها مدنيون.
06.06             FA

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