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غياب فرانك ريبيري عن تشكيلة فرنسا

غياب فرانك ريبيري عن تشكيلة فرنسا
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان ان المهاجم فرانك ريبيري لن يشارك في مونديال 2014 في البرازيل بسبب الصابة في الظهر.

اضاف ديشان ان لاعب الوسط كليمان غرينييه لن يشارك بدوره لاصابته في الفخذ، واستدعى بدلا منهما ريمي كابيلا وكمورغان شنايدرلان بانتظار الضوء الاخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لادخالهما ضمن ثائمة ال23 الرسمية والمشاركة مع المنتخب في المونديال. وكانت التشكيلات النهائية ارسلت الى الاتحاد الدولي في 2 حزيران/يونيو واي تغيير لاسباب اضطرارية قبل انطلاق المنافسات يستوجب موافقة الفيفا. وقال ديشان "استدعنا ريبيري في بداية المعسكر الاستعدادي وكان هناك بعض القلق فاجرينا له الفحوص الطبية التي كانت مرضية. وانخرط خلال الاسبوع الاول في علاج وبعض التمارين الخاصة وكانت لدينا اشارات ايجابية نحو التحسن". واضاف المدرب "تابع العمل نفسه حتى خلال يومي العطلة وكثفنا العمل، وصباح اليوم قبل ان يشارك في التمرين الجماعي، توقف بعد حركة وشعور شديد بالالم".وتابع ديشان "اجرينا له الفحوص التي للاسف اكدت تفاقم الوضع وعدم قدرته على التدريب واللعب".والتحق ريبيري بالمعسكر وهو يشكو من مشاكل في الظهر، وبقي تحت العلاج منذ 24 ايارا/مايو ولم يشارك في المباراتين الوديتين ضد النروج (4-صفر) والباراغواي (1-1).واوقعت القرعة فرنسا في المجموعة الخامسة الى جانب سويسرا والاكوادور وهندوراس.
   
  

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