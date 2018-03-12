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محادثات ثنائية بين ايران وكل من امريكا روسيا قبل مفاوضات فیینا

محادثات ثنائية بين ايران وكل من امريكا روسيا قبل مفاوضات فیینا
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

سیلتقي مساعد وزیر الخارجیة الایراني نظیریه الامریکي والروسي في لقائین منفصلین في جنیف وروما قبل انعقاد جولة المفاوضات النوویة الجدیدة المقررة بین ایران ومجموعة 5+1 في فیینا.

وستعقد المحادثات الثنائیة بین مساعدي الخارجیة الایرانیة والامریکیة يومي الاثنین والثلاثاء 19 و20 حزیران/ یونیو الحالي في جنیف بسویسرا.

کما سیلتقي مساعد وزیر الخارجیة الایراني نظیره الروسي یومي الاربعاء والخمیس 21 و22 الجاري في العاصمة الایطالیة روما.

وبناء علی بيان الدائرة الاعلامیة لوزارة الخارجیة الايرانية فانه یتم التحضیر لعقد لقاءات مع بعض الوفود الاخری لمجموعة 5+1 .

واشار عباس عراقجي کبیر المفاوضین النوویین الایرانیین في تصریح الیوم الی اجراء محادثات ثنائیة بین الوفد الایراني وبعض اعضاء مجموعة 5+1 علی مستوی مساعدي وزراء الخارجیة قبل عقد جولة جدیدة من المفاوضات في فیینا.

ومن المقرر ان تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات النوویة بین ایران ومجموعة 5+1 للتوصل الی حل شامل للملف النووي من 16 الی 20 حزیران/ یونیو الحالي في فیینا.

وعقدت المفاوضات النوویة بین ایران ومجموعة 5+1 علی مستوی الخبراء یومي 4 و5 حزیران/ یونیو الجاري في فیینا علی هامش الاجتماع الدوري لمجلس حکام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة وبرئاسة المدیر العام للشؤون السیاسة بوزارة الخارجیة الایرانیة حمید بعیدي نجاد والمساعد الخاص لمنسقة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الاوروبي استیفان کلمنت.

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات النوویة بین ایران ومجموعة 5+1 في فیینا من 13 الی 16 ایار / مایو الماضي وکانت مفاوضات شاقة وبهدف صیاغة نص الاتفاق النووي الشامل الا انها لم تفض الی تقدم یذکر حسب ما صرح به عراقجي. 

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