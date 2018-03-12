سوريا تفرج عن مئات السجناء بعد انتصار الأسد بالرئاسة

ذكرت ذلك وكالات الانباء، نقلا عن المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين.

ففي يوم السبت أفرجت السجون في دمشق وضواحيها عن 480 شخصا، من بينهم 80 امرأة.جميعهم كانوا في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.

من جهة ثانية افرج عن 320 سجينا في مدينة حلب شمالي البلاد، ووفقا للمعارضة، يوجد الان في السجون السورية حوالي 18 ألف شخص.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" أن هذه العملية تأتي في إطار "مكرمة من الرئيس الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما أبلغنا المحامون". وقال: "نحن لا نعتبرها مكرمة، بل هي إدانة للنظام الذي يعتقل أشخاصا أبرياء بسبب آرائهم السياسية".

وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الأشخاص بتهم "الإرهاب"، بعضهم لنشاطهم المعارض، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للحكومة.