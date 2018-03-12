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بروجردي : الانتخابات السورية لم تكن صورية بل ملحمية

بروجردي : الانتخابات السورية لم تكن صورية بل ملحمية
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي ان الانتخابات الرئاسية في سوريا وخلافا للمزاعم الغربية لم تكن صورية بل ان الشعب شارك فيها بشكل حماسي وملحمي .

وقال بروجردي في تصريح متلفز مساء السبت ˈ اننا ذهبنا الى سوريا في يوم الانتخابات بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس الشعب السوري وشهدنا لاول مرة تنافسا بين ثلاثة مرشحين .
واضاف : اننا منذ البداية كنا نؤمن بالخيار السياسي وكنا واثقين بان الانتخابات ونتائجها لها تاثير كبير في ايجاد تسوية سياسية وازالة المشاكل التي تواجهها سوريا .

واشار بروجردي الى زيارة بعض المجموعات الى مدينة حلب وقال ان الارهابيين وفي يوم الانتخابات هاجموا المدينة ولم يرحموا سكانها الامنين .

واشار الى عدم اعتراف الدول الغربية بالانتخابات السورية وقال ان الشيء المهم الوحيد لاميركا وحلفائها هو المصالح مؤكدا ان سوريا كانت دولة مستقرة تعيش مختلف الفئات جنبا الى جنب الا انه بعد المساس بالتوازن في منطقة الشرق الاوسط سعي الاميركان للاخلال بهذا التوازن لصالحها من خلال اقتحام سوريا مؤكدا ان اميركا تخشي السيادة الشعبية في سوريا واعادة الشرعية لحكومة الرئيس الاسد .

واشار بروجردي الى قيام العشرات من الدول بارسال قوات ومجموعات مسلحة الى سوريا لتصعيد الازمة في هذا البلد وقال ان الحكومة السورية وبعد الانتخابات الرئاسية قد اصبحت في موقف جديد وانها ستتصدي للمجموعات المسلحة بشكل اكثر حزما .

واشار بروجردي الى ان اميركا قد اعلنت قبل ثلاثة اعوام ونصف بان النظام السياسي في سوريا يجب ان يتغير واستخدمت في هذا المجال جميع طاقاتها وامكانياتها في المنطقة وساعدتها تركيا وقطر والسعودية لتحقيق هذا الهدف مؤكدا ان هذه المحاولات العبثية قد اسفرت عن المساس بمصداقية اميركا السياسية وتشويهها .

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