فيا يقود اسبانيا للفوز على السلفادور وكوستا يعود للمشاركات

سجل فيا هدفي المباراة في الدقيقتين 60 و87.هي اخر تجربة ودية لاسبانيا قبل البدء بحملة الدفاع عن لقبها، اذ سبق ان تغلبت على بوليفيا بالنتيجة ذاتها الاسبوع الماضي في اشبيلية. وتستهل اسبانيا مشوارها في النهائيات ضد هولندا في 13 الجاري في اعادة لنهائي مونديال جنوب افريقيا 2010 عندما توجت بطلة للعالم للمرة الاولى في تاريخها بهدف لاندريس اينييستا.تلعب اسبانيا في مونديال البرازيل في المجموعة الثانية التي تضم ايضا تشيلي واستراليا.واشرك مدرب منتخب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي المهاجم الاسباني-البرازيلي دييغو كوستا منذ بداية المباراة للاطمئنان على جهوزيته بعد الاصابة التي تعرض لها قبل نحو اسبوعين، فلم يتأخر بتهديد المرمى وحصل على ركلة جزاء بعد اقل من ثلاث دقائق على انطلاق المباراة فقط، لكن سيسك فابريغاس لم ينجح في ترجمتها الى هدف مسددا الكرة فوق المرمى.وتألق كوستا (25 عاما) هذا الموسم وساهم بقيادة اتلتيكو الى الفوز بلقب الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ 1996 بستجيله 27 هدفا في 34 مباراة، وبقيادة فريقه الى نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ 1974 (خسر امام جاره ريال 1-4) بتسجيله 8 اهداف في 9 مباريات، لكنه تعرض الى اصابة في المواجهة الحاسمة ضد برشلونة في المرحلة الاخيرة من الدوري، والتي تجددت ايضا في نهائي دوري ابطال اوروبا، واضطر على اثرها الى ترك الملعب مبكرا في المباراتين.

كما زج دل بوسكي بخوانفران وتشابي الونسو اللذين كانا في قائمة المصابين مع كوستا. يذكر ان فيا صاحب هدفي المباراة كان اعلن انه سيعتزل اللعب دوليا بعد نهائيات مونديال البرازيل. كما وقع فيا (32 عاما) قبل ايام ايضا عقدا انتقل بموجبه من اتلتيكو مدريد الى نيويورك سيتي اف سي الاميركي.

