العراق.. الافراج عن 2008 متهمين لم تثبت ادانتهم بالارهاب

وافاد موقع "السومرية نيوز" اليوم الاحد ان المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار قال: "ان محكمة التحقيق المركزية افرجت خلال الشهرين الماضيين، عن 2008 متهمين ممن لم تثبت إدانتهم بالإرهاب".

واضاف البيرقدار: "ان المحكمة مستمرة في استكمال ملفات المتهمين تمهيدا لحسمها وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإصدار الأحكام العادلة بحق المدانين".

يذكر، ان السلطة القضائية الاتحادية أعلنت في 8 نيسان/ابريل أن محكمة التحقيق المركزية أفرجت عن 630 متهما منهم لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال شهر آذار/مارس الماضي، مؤكدة حسم ملفات 1730 موقوفا.

