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العراق.. الافراج عن 2008 متهمين لم تثبت ادانتهم بالارهاب

العراق.. الافراج عن 2008 متهمين لم تثبت ادانتهم بالارهاب
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ان محكمة التحقيق المركزية افرجت عن 2008 متهمين ممن لم تثبت إدانتهم بـ"الإرهاب" خلال الشهرين الماضيين.

وافاد موقع "السومرية نيوز" اليوم الاحد ان المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار قال: "ان محكمة التحقيق المركزية افرجت خلال الشهرين الماضيين، عن 2008 متهمين ممن لم تثبت إدانتهم بالإرهاب".

واضاف البيرقدار: "ان المحكمة مستمرة في استكمال ملفات المتهمين تمهيدا لحسمها وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإصدار الأحكام العادلة بحق المدانين".

يذكر، ان السلطة القضائية الاتحادية أعلنت في 8 نيسان/ابريل أن محكمة التحقيق المركزية أفرجت عن 630 متهما منهم لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال شهر آذار/مارس الماضي، مؤكدة حسم ملفات 1730 موقوفا.
 

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