بالفيديو/اضراب عام في فلسطين تضامناً مع الاسرى

واغلقت المحال التجارية في مدينة رام الله ابوابها وغاب الازدحام عن الشوارع، والمارة فقط اولئك الذين يتوجهون الى خيمة الاعتصام، الاضراب الشامل عم ارجاء المدينة تضامناً مع الاسرى الفلسطينيين بدعوة من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى، المهتمون بشؤون الاسرى لم يجدوا سوى هذه الرسالة لكي يوجهونها للعالم في اليوم الخامس والاربعين لاضراب الاسرى عن الطعام.

وقال وليد الهودلي المؤرخ في الحركة الاسيرة لمراسل قناة العالم ان الهدف من الاعتصام هو مساندة المعتقلين المضربين عن الطعام، واعتبر انها رسالة واضحة مفادها ان الشعب الفلسطيني يخوض معركة مصيرية واحدة مع العدو عنوانها "اغلاق ملف الاعتقال الاداري".

يذكر ان حالة الاسرى الصحية تزداد سوءاً وقد نقل عدد منهم الى المشافي، وحكومة الاحتلال الاسرائيلية ابلغتهم بان لا مانع لديها ان يقضي عدد منهم، في تعنت اسرائيلي هدفه كسر معركة "الامعاء الخاوية".

بدوره قال مسؤول الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى امين شومان لمراسلنا ان هناك اكثر من ثمانين اسيراً داخل المشافي المدنية للاحتلال وهم في اوضاع صحية حرجة للغاية، واغلبهم يعاني من نقص في الوزن ولا يستطيعون الوقوف على اقدامهم من الضعف البدني.

يشار الى ان الامعاء الخاوية تؤسس للثورة، والثورة تحتاج الى ارادة صلبةـ والارادة الصلبة تتمثل باسير فلسطيني يكتفي بالماء والملح منذ اكثر من 45 يوماً.

Swh -06-12-02