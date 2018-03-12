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تويتر السعودية.. “تجنيد اجباري” في ظل الانعدام

تويتر السعودية.. “تجنيد اجباري” في ظل الانعدام
الإثنين ٠٩ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

شكّل “التجنيد الإجباري” مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن برز وسم على تويتر يسأل المغردين اذا كانوا يؤيدون حدوث هذا الأمر في المملكة.

وقد تباينت آراء المعلقين والنشطاء بين مؤيد للفكرة ورافض لها حسل موقع "راي اليوم"، حيث اعتبر البعض أن خدمة التجنيد الاجباري “حماية للوطن” كما أنها تضيف الى شخصية الفرد وتحمله للمسؤولية، فيما قال آخرون إن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشباب السعودي.
يذكر أن الإمارات أقرت يوم السبت قانوناً يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، كما أن قطر بدأت في آبريل الدورة الأولى من برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية.
وعلق احد المغردين على وشم #هل_تؤيد_تجنيد_الشباب_السعودي؟ بقوله “أعتقد لا يستيطعون عمل تجنيد إجباري لانهم خائفون أن ينقلب عليهم الشباب وينقلب السحر على الساحر لكن قدرة الله نافذة”.
وقال آخر “يعني لا أرض ولا زواج ولا وظيفة وفي النهاية تجنيد اجباري ههههـ لاحول ولا قوة الا بالله.”
فيما تمنى آخر التجنيد “خاصة في ظل الاوضاع الراهنة.”
وذهب معلق آخر الى اكثر من ذلك حيث طالب برفع الرواتب قائلا  “لا نحتاج تجنيداً.. فليرفعوا رواتب الجيش مثل الكويت وقطر والامارات وسيصبح جيشنا اكبر جيش في العالم.”

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