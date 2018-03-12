البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

بالفيديو..مسلسل الارهاب يستمر في طوز خورماتو

الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

كركوك (العالم) 10-6-2014 قتل 24 شخصاً وجرح اكثر من 140 آخرين في سلسلة هجمات تعرضت لها مدينة طوز خورماتو شمالي العراق، وقد انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على مدخل المدينة، فيما انفجرت سيارتان اُخريان وسط المدينة.

لا تلبث مدينة طوز خورماتو شمال بغداد تستفيق من فاجعة حتى تأتيها الاخرى لتنغص على أهلها حياتهم ناهيك عن الخسائر المادية بالممتلكات.

وقال احد المواطنين في تصريح للعالم: والله اذا استهدف (الانفجار) الاكراد أو اذا استهدف العرب أو اذا استهدف التركمان كلهم نفس الشيء، الناس ناس، والمسلم مسلم، الله لا يرضى، الى متى؟.

وصرح مواطن آخر: هذه منطقة تركمانية ويوجد سيطرة تفتش السيارات التي تدخل الى المنطقة وهذا لم يستطع ان يدخل الى داخل المنطقة (الارهابي) تم توقيفه وسؤاله الى اين ذاهب ولكنه في هذه الاثناء فجر نفسه.

مستشفى كركوك العام استقبل المصابين البليغة جراحهم ليتجمع الناس امامه لمعرفة مصير ابنائهم الذين جيء بهم بسيارات الاسعاف.

وقال احد المواطنين: وعادت الكرة بل لم تنقطع التفجيرات في قضاء طوز خورماتو، نحن اهالي طوز خورماتو نودع قوافل الشهداء واحدة تلو الاخرى.

وصرح آخر: احد اصدقاءنا سلم علينا صباحا وذهب الى عمله والان سمعنا انه قتل في الانفجار، ما ذنب هؤلاء، اغلبهم من التركمان، انفجار منذ اول الصباح 3 سيارات مفخخة وكل المستهدفين ناس مدنيين.

مسلسل القتل يستمر في هذه المدينة التي كانت ولا زالت هدفا" سهلا للمسلحين رغم الاجراءات الامنية المكثفة فيها ناهيك عن قوات الحمايات الشعبية.

FF-10-7:55

روابط ذات صلة

5 ضحايا بانفجار مفخخة في طوز خورماتو شمال بغداد

آخر الأخبار

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

الأکثر مشاهدة