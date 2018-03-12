زيارة روحاني لتركيا واستراتيجية الموقع والدور- الجزء الاول

واستعادة استقرارها يعطي التعاون الاستراتيجي

بين إيران وتركيا دورا بناء يتجاوز الثنائية في العلاقة

يسعى الرئيس روحاني للتفاهم حوله خلال زيارته لأنقرة .

زيارة تؤسس لمرحلة جديدة في سياق

التحولات الكبرى في الملفات الساخنة في المنطقة

ويطمح مسؤولو البلدين الجارين إلى أن تكون منعطفا في حل الأزمات المستعصية

فأي أهمية تعطى لزيارة الرئيس الإيراني إلى تركيا ؟

كيف ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين طهران وأنقرة ؟

هل يترجم هذا التعاون دورا مشتركا لحل أزمات المنطقة ؟

ما الإضافة التي ستتركها الزيارة على التحولات في المنطقة؟

محمد نورالدين خبير بالشؤون التركية

ناصر سوداني عضو مجلس الشورى الاسلامي

سمير صالحة استاذ العلوم السياسية في جامعة اسطنبول