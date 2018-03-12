مصادر: السيسي يزور السعودية في شهر رمضان

وطبقا لمصادر صحفية أكدت مصادر دبلوماسية عربية أن الأمير سلمان بن عبد العزيز أبلغ الرئيس السيسي، أن المملكة مهتمة جدا باستقرار مصر الأمني والاقتصادي, معربا عن استعداد المملكة لتقديم كل ما تستطيع من دعم مالي وسياسي لتساهم في مساعدة مصر على حل مشاكلها الاقتصادية.

من جانبه، أكد الرئيس المصري أن قوة مصر هي قوة لجميع الدول العربية، وأن بلاده تعد أي تهديد لأي بلد خليجي أو عربي تهديدا لمصر, مشددا على استعداد بلاده لمشاركة المملكة ودول الخليج الفارسي بأي مجهودات عسكرية لردع من يفكر في تهديد أمنها واستقرارها.