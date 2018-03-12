اوضاع العراق وتمويل اميركا للارهاب وتطورات سوريا

نستطلع واياكم مواقف الافرقاء العراقيين شبه الجامعة حيال عدوان داعش على بعض مناطق العراق. في وقت يكشف فيه المالكي عن وجود مؤامر’

من يقود هذه المؤامرة؟ ومن يدعم داعش؟

وفي ملفنا الثاني ..

واشنطن واتباعها يواصلون دعم وتمويل الارهاب بطرف مختلفة.

هل تريد الادراة الاميركية استكمال مشروع الفوضى الخلاقة المتصدع في غير مكان؟

وماذا سيجني اتباعها بتدمير وتخريب دول في المنطقة، عبر اموال النفط اموال الشعوب ؟

وفي ملفنا الاخير..

الرئيس الاسد يضع خارطة طريق المرحلة المقبلة بنفسه، والسعودية تستجدي سرا من روسيا، تعويضا عن هزائمها في سوريا.

ما هي خارطة الاسد؟

وماذا استجدى الفيصل من بوتين؟