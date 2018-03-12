مقتل اكثر من 30 داعشيا وحرق 15 عجلة في تلعفر

وافاد موقع "السومرية نيوز" عن ابو الوليد قوله، إن القوات الامنية تمكنت، صباح الخميس، خلال عملية امنية نفذتها في منطقة حي السعد بقضاء تلعفر غربي الموصل، من "قتل اكثر من 30 عنصرا من تنظيم داعش وحرق 15 عجلة تحمل احادية تابعة لهم".

واضاف ابو الوليد أن "القوات الامنية تسيطر بالكامل على قضاء تلعفر باستثناء بعض الجيوب البسيطة"، مشيرا الى ان "العمليات الامنية في القضاء مستمرة ضد عناصر داعش".

وفي وقت سابق اليوم اعلنت قيادة عمليات دجلة ان 15 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا وأصيب عدد اخر بجروح بقصف جوي استهدف وكرا لهم شمال بعقوبة، فيما افاد التلفزيون العراقي ان طيران الجيش دمر 4 عجلات لعصابات داعش الارهابية تحمل احاديات وقتل 16 داعشيا في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.