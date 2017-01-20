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15 غارة هستيرية على منطقة السواد جنوب صنعاء، ونزوح للسكان

الجمعة 20 يناير 2017 - 04:52 بتوقيت غرينتش

كثف طيران العدوان السعودي ليلة امس الخميس، من غاراته الهستيرية على منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء.

العالم - مراسلونا

حيث أغارت طائرات تحالف العدوان السعودي وبشكل مكثف ومتواصل على منطقة السواد بـ 15 غارة عنيفة في مدة لا تزيد عن ساعة فقط، ودمرت الانفجارات الناتجة عن تلك الغارات جنوب العاصمة عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير عشرات المنازل السكنية، كما يواصل طيران العدو السعودي تحليقه حتى اللحظة.

واكد مصدر لوكالة ثورة اليمن، انه وبسبب شدة وتواصل الغارات على منطقة السواد ما تسبب في حالة ذعر وخوف شديدين في أوساط السكان ما أدى الى نزوحهم الى مناطق أخرى من العاصمة خوفا من تعرضهم للقصف المباشر، فيما سقط شهيد وجريحان من المواطنين كحصيلة أولية لغارات العدوان على منطقة السواد بصنعاء.
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