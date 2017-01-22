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"ولد الشيخ" يصل صنعاء مجددا لبحث سبل استئناف السلام

الأحد 22 يناير 2017 - 15:57 بتوقيت غرينتش

وصل إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام مع ممثلين من حركة انصار الله ورئيس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح.

العالم - العالم الاسلامي

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لم تسمه: إن "ولد الشيخ" وصل المطار قادما من جيبوتي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المقررأن يعقد "ولد الشيخ" لقاءات مع ممثلين لحركة انصار الله وحزب صالح، لبحث البدء في جولة جديدة من المشاورات تقود إلى حل للسلام بعد العدوان السعودي منذ قرابة عامين.

وكان من المقرر أن يقوم المبعوث الأممي الأربعاء الماضي، بزيارة إلى صنعاء، للقاء وفد انصار الله-صالح، غير أن مصادر مقربة من انصار الله، قالت حينها إنهم طلبوا منه رفع الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على مطار صنعاء قبيل الخوض في أية نقاشات سياسية، وأن الزيارة قد تأجلت.

وسبق أن رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات سابقة من المشاورات بين الأطراف اليمنية من أجل التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة، غير أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان السعودي على هذا البلد الذي يعد من أفقر البلدان في العالم.

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