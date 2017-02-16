الجيش واللجان يسيطرون على "غول النشاما" شرق صنعاء

العالم - مراسلونا

كما افاد مراسلونا ان مدفعية قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية دكت تجمعا للمرتزقة وآلياتهم في رقابة صلة بنجران، وان قصفا مدفعيا استهدف تجمعا للجيش السعودي بمنفذ علب في عسير، في وقت شن طيران تحالف العدوان السعودي غارة على مديرية الدريهمي في الحديدة.

من جهة اخرى، اصدرت حكومة شباب اليمن في صنعاء بيانا أدانت فيه الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي على اليمن واستهدفت مراسم عزاء للنساء في مديرية ارحب، جاء فيه: وقفت حكومة شباب اليمن على الجريمة المروعة التي ارتكبتها اليوم طائرات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، والتي استهدفت عصر يوم الاربعاء الموافق 15/2/2017 مراسم عزاء نساء في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء وتسببت في مقتل وجرح العشرات من النساء والاطفال.

وإذ تدين حكومة شباب اليمن هذه الجريمة وسابقاتها من جرائم العدوان التي تتعمد استهداف المدنيين والتي تُعد جرائم حرب وإبادة كاملة الأركان في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ولكل المواثيق والعهود والشرائع التي عرفتها البشرية، فانها تحمل المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن مسئولية هذه الجرائم بحق الشعب اليمني لأن الصمت بمثل هذه الأحوال يُعد تواطئاً وإعانةً لقوى العدوان في الاستمرار بجرائمها والتمادي بانتهاكاتها.

كما ندعوا كافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى القيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة حقوق الشعب اليمني المظلوم والضغط باتجاه وقف العدوان ومساءلة المتورطين والمتواطئين في كل تلك الجرائم.

كما نطالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة للنظر والتحقيق في هذه الجرائم.

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