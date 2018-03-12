إقتراح جديد حول اللاجئين السوريين في ألمانيا

العالم - سوريا

تقترح الورقة المقدمة من وزير داخلية ولاية زاكسن والتي تحظى بدعم باقي الوزراء تمديد الحظر على إبعاد اللاجئين السوريين إلى سوريا حتى الـ 30 من شهر حزيران لعام 2018 و من ثم فتح الباب مجدداً لإبعاد السوريين إلى سوريا وذلك بعد تحديد مناطق آمنة في سوريا يمكن إبعادهم إليها.

المناطق الآمنة سيتم تحديدها بناء على تقييم جديد يتوقع أن تقدمه جهات أمنية ألمانية للواقع الأمني في سوريا.

الحزب الاشتراكي الذي من متوقع أن يكون شريكاً في الحكومة المقبلة عبر حتى الآن عن رفضه القاطع لهذه الخطة.

ومن المتوقع أن ينعقد المؤتمر في السابع من الشهر القادم.

المصدر: فوكس

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