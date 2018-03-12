طهران تعرب عن قلقها الشديد ازاء صحة آية الله عيسى قاسم

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الأربعاء أشار قاسمي إلى نشر بعض الأنباء عن تدهور الوضع الصحي للزعيم الديني في البحرين آية الله الشيخ عيسي قاسم معرباً عن قلقه الشديد إزاء حالته الصحية ومحملاً حكومة البحرين المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.

وقال: إن المسؤولين في البحرين ومن خلال التضييق الشديد وفرض الحصار على آية الله قاسم حالوا بصورة متعمدة دون حصوله على الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

وأكد قاسمي مجدداً بأن إتباع النهج الأمني من قبل المسؤولين في البحرين عقد من الأوضاع هناك داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى التدخل لمنع القيود علي المتابعة الفورية والإطمئان على سلامته الجسمية.

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