تنفيذ العشرات من مذكرات القبض في كربلاء

العالم – العراق

وقال قائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء احمد علي زويني، في بيان له اليوم (29 تشرين الثاني 2017)، اطلعت عليه NRT عربية، ان "مفارز المديرية قامت خلال الايام الاخيرة بتنفيذ 5 مذكرة قبض وتحري بحق متهمين على جرائم جنائية مختلفة".

واضاف، ان "المتهمين الملقى القبض عليهم، جميعهم مطلوبين الى القضاء العراقي، وبمختلف الجرائم، ونفذت بحقهم مذكرات امر قبض وتحري اصولية صادرة من المحاكم المختصة"، موضحا ان "الإجراءات المشددة التي تتخذها شرطة كربلاء، هي من اجل الحفاظ على حقوق للمواطنين وممتلكاتهم".

وتابع زويني، ان "قوات الشرطة في كربلاء، نفذت أكثر من 95 % من أوامر القبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي، أما المتبقي منها تعود لاسباب تتعلق بعدم وضوح العنوان أو مطلوبين بمحافظات أخرى يتطلب منا اتخاذ عدد من الإجراءات الأصولية لتنفيذها".

وتقوم القوات الامنية في كربلاء بين الحين والاخر بعمليات دهم وتفتيش، من اجل القاء القبض على متهمين بجرائم ارهاب وجرائم جنائية مختلفة، ولمنع خروقات امنية في المحافظة.

206