عمليتان نوعيتان على مواقع المرتزقة غرب الدفاع الجوي وباتجاه اللواء 35 بتعز

العالم-اليمن

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت أن مجاهدي الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع منافقي العدوان غرب الدفاع الجوي بتعز.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين خلال العملية العسكرية على مواقعهم غرب الدفاع الجوي بتعز.

كما أضاف المصدر العسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية أخرى على مواقع منافقي العدوان باتجاه اللواء 35 خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتحدث المصدر عن فرار جماعي لمنافقي العدوان خلال العمليتين العسكريتين على مواقعهم باتجاه اللواء 35 وغرب الدفاع الجوي.

يذكر أن الجيش واللجان استهدفوا في وقت سابق تجمعات المنافقين في مناطق متفرقة من مديرية ذباب بقذائف المدفعية.