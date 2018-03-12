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ماكرون سيقدم للسعودية قائمة بأسماء المنظمات المتطرفة لوقف تمويلها

ماكرون سيقدم للسعودية قائمة بأسماء المنظمات المتطرفة لوقف تمويلها
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعد قائمة بأسماء المنظمات المتطرفة ليسلمها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي تعهد بوقف تمويلها.

العالم-السعودية

ووفقا لـ"رويترز"، تمول الرياض جماعات تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة والتي اتهمت طيلة عقود بنشر الفكر المتشدد في أنحاء العالم. ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة والانتقال إلى تفسير أكثر انفتاحا وتسامحا للإسلام.

وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون "فرانس24"، أمس الأربعاء، "لم يعلن ذلك أبدا، لكن عندما ذهبت إلى الرياض (هذا الشهر) قدم تعهدا: إن نحن سلمناه قائمة فسيقطع التمويل".

وأضاف "أصدقه، لكني سأتابع. الثقة تُبنى على النتائج".

وكان محمد العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي، قد قال في وقت سابق إن تركيزه منصب الآن على استئصال الفكر المتطرف.

وسيقوم الرئيس الفرنسي بزيارة سريعة للدوحة يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول، إذ سيبحث العلاقات الثنائية وقد يوقع صفقات عسكرية وصفقات في مجال النقل منها بيع 12 طائرة رافال أخرى.

 

 

 

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