بلدية طهران: القلق انتفى من وقوع زلزال قوي في العاصمة

العالم - ايران

وقال نجفي، في تصريح ادلى به عقب انتهاء اجتماع لجنة ادارة الازمات في طهران يوم السبت، ان الزلزال الذي ضرب ملارد (مساء الاربعاء الماضي) شكل فرصة لاقامة مناورات حقيقية في طهران حيث تم تقويم نشاطات المسؤولين والشعب خلالها وتحديد جهوزية مختلف الاجهزة المعنية.

واضاف، انه عقب وقوع الزلزال عقدت لجنة ادارة شؤون الازمات في طهران اجتماعا من اجل التنسيق اللازم وتم اتخاذ قرارات حول الموضوع.

وتابع: ان ظروف طهران قد عادت الى طبيعتها المستقرة والثابتة وزال القلق حول وقوع زلزال اقوى وانخفضت الحالة الحمراء الى صفراء.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي طهران والبرز مساء الاربعاء الماضي وكان مركزه على بعد 3 كم من مدينة ملارد.

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