السيسي يعلن عن مشروع جديد في سيناء بتكلفة 100 مليار!

العالم – مصر

وافاد موقع روسیا الیوم انه بينما تتخلل منتجعات سياحية محافظة جنوب سيناء تعيش محافظة شمال سيناء وضعا اقتصاديا متراجعا وينقصها كثير من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي توفر فرص العمل.

وقال السيسي خلال احتفال أقيم اليوم في مدينة الإسماعيلية لافتتاح عدد من مشروعات التنمية في منطقة قناة السويس "هناك تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمشروع قومي وتخطيط عمراني متكامل سيتم تنفيذه خلال العامين أو الثلاث القادمة".

ومن بين المشروعات التي تفقدها السيسي اليوم أربعة أنفاق تحت قناة السويس قاربت على الانتهاء وأقيمت لزيادة ربط شمال سيناء بباقي البلاد.

206