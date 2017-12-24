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"حلم إبليس"؛ "قسد" تحلم الانفصال عن سوريا ولو شكليا

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

نشر الممثل السابق لــ ” وحدات حماية الشعب الكردية ” لدى “التحالف الدولي” ( بولات جان ) على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم اتفقوا مع عدد من شيوخ العشائر بريف دير الزور على عدم عودة الدولة السورية إلى المواقع التي سيطرت عليها “قسد” .

العالم - سوريا

وجاء الاتفاق بحسب القيادي الكردي في اجتماع مشترك بين قواتهم و “التحالف الدولي” بقيادة أمريكا مع شيوخ ووجهاء عدد من العشائر الأخرى بريف ديرالزور.

وأكد جان على أنه ” تم الاتفاق على أنه لا مكان للدولة السورية وحلفائها في مناطقهم، أي ( منبج بريف حلب والرقة وريف دير الزور )، وعلى استمرار العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والاتفاق أيضاً على أن مصلحة الشعب أولاً “.

وتأتي هذه التصريحات و التسريبات من قيادة “الوحدات الكردية” التي تقود قوات “قسد” بعد تصريحات الرئيس بشار الأسد قبل أيام والذي وصف فيها “قسد” ومن يعمل معها من الفئات الأخرى بـ( الخونة) لأنهم يعملون تحت قيادة الإدارة الأمريكية.

وتبدو هذه التصريحات من جهة أخرى كردّ على تصريحات المسؤولين السوريين على أن الدولة السورية لن تتخلى عن شبر واحد من أراضي سوريا، وكان آخرها تصريحات لوزير الخارجية وليد المعلم خلال حديثه في جلسة لمجلس الشعب مخصصة لمناقشة التطورات السياسية في سوريا والمنطقة.

يذكر أن قوات “قسد” المدعومة من قبل قوات “التحالف الدولي” بقيادة أمريكا، سيطرت على عدد كبير من القرى و البلدات التي تضم أكبر حقول النفط في مناطق شرق دير الزور و شمالها.

المصدر : شام تايمز

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