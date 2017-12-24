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بالصور.. تعرّف على وظائف عدد من الحيوانات حول العالم

بالصور.. تعرّف على وظائف عدد من الحيوانات حول العالم
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

ميّز الله الإنسان عن الحيوان بنعمة العقل وجعله متسلطاً عليه وأفضل منه ولكن بعض الحيوانات بما حباها الله من قدرات، جعلها تقوم بأعمال مثلها مثل البشر ويمكن أن تقوم بها أفضل منه في يومنا هذا ومنذ القدم.

العالم - منوعات

يعود إستخدام الكلاب مثلاً في مجال تطبيق القانون إلى عصر الملك "هنري الأول" في العصور الوسطى في إنكلترا ثمّ توسع إستخدامها بحلول الحرب العالمية الأولى وإمتد إلى العديد من الدول مثل فرنسا وإسكتلندا ومعظم الدول في الوقت الحالي تستخدم الكلاب البوليسية لمساعدتها وقد أنقذت هذه الكلاب الكثير من الأرواح بسبب قدراتها الفريدة وكفاءتها وولائها.

بالطبع لا يمكن لأي كلب أن يعمل في الشرطة. إنّ العمل في الشرطة يحتاج إلى مواصفات خاصة تتوفر في الغالب في كلب الراعي الألماني "جيرمان شيبرد" وسلالة الكلاب البلجيكية مالينويز ولابرادور ريتريفر وبريستون.

الكلاب والعلاج النفسي:

الكآبة والشعور الدائم بالخوف والإعاقة الذهنية والبدنية وأمراض أخرى كلّها أمراض يمكن لبعض الحيوانات المساعدة في التخلص منها أو التقليل من آثارها. الحيوان كرفيق لعلاج الأمراض.

تستطيع الكلاب أحياناً فعل ما يعجز عنه المعالجون إذ تستطيع كسب ودّ الإنسان وثقته ودفعه للفرح والضحك أيضاً. لذلك تستخدم الكلاب في دور العجزة لمساعدة كبار السن.

الفيلة الهندية:

في بلاد أخرى تُستخدم الحيوانات كـآلات إزالة ففي الهند مثلاً تستخدم الشرطة الفيلة لهدم المنازل التي بُنيت بصورة غير قانونية وهذه الحيوانات يمکنها الوصول إلى قلب الغابة والمناطق الوعرة التي لا يقدر أي آلات عملاقة الوصول إليها.

كلب السانت برنارد:

كلب نادر لا يتأقلم مع الجو الحار بسهولة وتحتاج عناية فائقة كونها من الكلاب طويلة الشعر و هذا الكلب قوي جداً وإذا أردت أن تحتجزه يجب عليك أن تبني قفصاً قوياً ولكن هذا الكلب إجتماعي ولا يحب الوحدة أبداً.

وهو محب للإنسان جداً وآمن حول العائلة والمنزل. إنّ مهمته في الماضىي كانت إنقاذ المسافرين المفقودين وسكان الألب الذين لديهم مشكلة في الممرات الثلجية قرب دار ضيافة السانت برنارد واليوم فهو بصورة حصرية تقريباً كلب مرافق ولكن مازالت بعض الكلاب تتدرب على عمليات الإنقاذ في حالات الإنهيارات الثلجية.

القرد في تايوان:

في تايوان القردة مدربة لتقوم بحصاد ثمار جوز الهند لأنّ القرد فعال أكثر في هذه المهمة فهو يجمع في اليوم ١٦٠٠ حبة بينما يحصد الإنسان ٨٠ فقط.

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