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النمسا: لا محل لتركيا في الاتحاد الأوروبي!

النمسا: لا محل لتركيا في الاتحاد الأوروبي!
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر المستشار النمساوي سبستيان كورتس، أنه لا يمكن لتركيا أن تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي، ما دامت تسير على النهج السياسي الذي تتبعه في الوقت الراهن.

العالم- تركيا

وفي حديث للصحفيين، قال كورتس: "نشاهد في تركيا انتهاكات جدية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأعرب في هذه المناسبة عن رفضي لوقوف الاتحاد الأوروبي متفرجا وتظاهره بأن شيئا لا يحدث".

وأضاف: "أرى أنه لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي على خلفية ما تشهده في الآونة الأخيرة، ومن الأشرف وقف المفاوضات معها على انضمامها إلى الاتحاد".
كما اعتبر المستشار النمساوي أن أنقرة تحاول التأثير في الجالية التركية المقيمة في النمسا وألمانيا وغيرهما من البلدان، بما يخدم منع انخراطها في المجتمعات التي تعيش فيها.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي والغرب عموما قد تدهورت بشكل ملحوظ على خلفية قضية اللاجئين، وتداعيات الانقلاب الفاشل على السلطة في تركيا، حيث تتعرض أنقرة لسيل من الانتقادات إثر القيود والإجراءات التي اتخذتها عقب الانقلاب وطالت آلاف المواطنين.

السلطات التركية سرّحت منذ محاولة الانقلاب أكثر من خمسين ألف شخص، وأوقفت 140 ألف موظف ومسؤول عن عملهم، وحبست الآلاف على ذمة التحقيق في حملة يرى البعض فيها "أنها تستهدف جميع معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

المصدر: "نوفوستي"

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