لجنة خاصة لمعرفة مصير المفقودين في سوريا

العالم - سوريا

وأشار وزير العدل إلى أنه يتم التقدم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود "وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره".

ولفت الشعار إلى أن هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير.

وجاء كلام الوزير السوري اليوم خلال افتتاح "المؤتمر القضائي الخامس" في العاصمة السورية دمشق. بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وفي تصريحات سابقة له ذكر الوزير الشعار قبل حوالي شهرين أنه تم إحداث مكتب من مهامه مساعدة المواطنين في البحث عن ذويهم المفقودين إثر الأحداث التي تمر فيها سوريا.

وأوضح حينها أنه تمت أتمتة عمل هذا المكتب بشكل كامل، "ويتم تلقي طلبات المواطنين بالبحث عن ذويهم وتسجيلها وإدخالها إلى الحاسب، وإرسالها إلى الجهات المختصة التي توافينا بالجواب اللازم في حال توافره، حيث يتم إدخال هذه المعلومات، وربطها بالطلب المقدم من الأهل".

المصدر : سوتنيك

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