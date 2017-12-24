صاروخ باليستي يدك مرتزقة السعودية بنهم واحباط تسللهم بالجوف

العالم - مراسلونا

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم ان الصاروخ الباليستي استهدف تجمعات كبيرة للمرتزقة داخل المعسكر المستحدث وأصاب هدفه ملحقا خسائر كبيرة في صفوفهم.

واضاف المصدر ان الصاروخ اطلق بعد رصد استخباراتي على تجمعات قوى الغزو والعدوان اثناء محاولتهم الزحف بإتجاه مواقع الجيش واللجان في نهم.

وكان العشرات من مرتزقة العدوان السعودي قد قتلوا بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات عنيفة تشهدها جبهة نهم.

على خط آخر، دمرت قوات الجيش اليمني واللجان آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف بالجوف ومقتل من كان على متنها.

وفي الجوف ايضاً افشل الجيش واللجان محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان في وادي شواق بمحافظة الجوف.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون إثر عملية نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية اليوم الأحد على مواقعهم في البيضاء.

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