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صور.. وفاة بروس ماكاندلس أول رائد سبح في الفضاء

صور.. وفاة بروس ماكاندلس أول رائد سبح في الفضاء
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

توفي رائد الفضاء الأميركي، بروس ماكاندلس الثاني، الأحد، عن عمر يناهز 80 عاما، وهو أول رائد سبح في الفضاء بشكل حر.

العالم . منوعات

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية(ناسا) وفاة ماكاندلس، الذي اشتهر بصورة تظهره عام 1984 يسبح ببزته الضخمة في الفضاء الخارجي، فيما الكرة الأرضية خلفه من دون أن يكون مربوطا إلى المكوك بفضل بزة تحوي أجهزة دفع تسمح بالتنقل في الفراغ.

وقد انضم ماكاندلس إلى وكالة الفضاء الأميركية عام 1966، وشارك في إطلاق التلسكوب هابل عام 1990.

وقد شارك رائد الفضاء الأميركي في أكتوبر الماضي في المؤتمر العالمي للرواد في تولوز الفرنسية.

وخلال هذه المشاركة رد على تلميذة صغيرة سألته إن خاف عندما سار في الفضاء الخارجي للمرة الأولى، فرد قائلا: "كلا لقد تدربت وعملت كثيرا على ذلك وجربت الأجهزة على مدى 300 ساعة. كان لدي 24 جهاز دفع. ولم يكن هناك أي مجال لأضيع في الفضاء".

وأكد الرجل الثمانيني: "أما أروع ما رأيت فهو منظر الأرض عبر خوذتي. والشيء الرائع أيضا عندما يكون المرء رائدا هو أننا لا نرى البلدان ولا الحدود. نرى البشر".

المصدر: وكالات

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