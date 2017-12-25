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شرويدر: أثق ببوتين وبعده لن تكون الأمور أفضل

شرويدر: أثق ببوتين وبعده لن تكون الأمور أفضل
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تحدث المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر لصحيفة Rheinische Post عن عمله في شركة النفط الروسية العملاقة "روس نفط" وعن موقفه من الرئيس فلاديمير بوتين.

العالم - اوروبا 

وقال غيرهارد شرويدر إن ترؤس مجلس إدارة شركة نفط روسية عملاقة يعد بحد ذاته "مهمة مثيرة" وشدد على أن المال هنا ليست له أهمية كبيرة.

وأضاف شرويدر القول: "تعلمون جيدا لو كنت أعمل في مجلس إدارة شركة أمريكية وليست روسية لكان الجميع سيعربون عن إعجابهم ويقولون – الأمر رائع. في الانتقاد الحالي يوجد بعض النفاق". 

وأكد شرويدر أن العلاقات الجيدة مع "روس نفط" ومع روسيا بشكل عام هي في مصلحة أوروبا وستستفيد ألمانيا منها في النهاية.

من جانبه لاحظ مراسل صحيفة Rheinische Post أن "روس نفط" تخضع لعقوبات وهو ما رد عليه شرويدر بالقول إنه يعارض هذه العقوبات ويرى أنها ستلغى في نهاية المطاف. وأشار شرويدر إلى وجود صداقة تربطه مع الرئيس فلاديمير بوتين وقال: "أجل الأمر كذلك وسيستمر على هذا الحال لأني أثق بفلاديمير بوتين".

وأوضح شرويدر أن الصداقة تعني فرصة لتبادل الآراء وتوجيه الانتقاد ولكن حتما وجها لوجه فقط. وأقر شرويدر باحتمال عدم معرفته كل شيء عن الرئيس الروسي، لأن "كل شخص لديه أسرار".

ويرى شرويدر، أن التقارب بين روسيا وألمانيا مستحيل دون بوتين. وأضاف القول "إن إدارة دولة مثل روسيا ليست بالمهمة السهلة، وعلى الأغلب يجب الانطلاق من حقيقة أن الأمور بعد بوتين لن تكون أفضل". وذكر أن "خطوة التقارب يمكن أن تكون رفع العقوبات المتبادلة تدريجيا".

تجدر الإشارة إلى أن خبر تعيين شرويدر رئيسا لمجلس مدراء "روس نفط" انتشر في سبتمبر. وقال المستشار الألماني السابق في حديث مع الصحفيين، إنه سعيد جدا بهذا التعيين.

المصدر: روسيا اليوم 

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