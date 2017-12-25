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ما حقيقة المقاتل الاميركي في داعش، المحتجز في العراق؟!

ما حقيقة المقاتل الاميركي في داعش، المحتجز في العراق؟!
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ردت السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد، على الأنباء التي تحدثت عن احتجاز أمريكي بـ"داعش" في مكان سري ب‍العراق، وفيما صنفته بأنه "عدو"، أكدت أن مهمة التحالف الدولي هي هزيمة "داعش" وملاحقة عناصره بغض النظر عن جنسياتهم.

العالم - العراق

وقال متحدث باسم السفارة لـ السومرية نيوز، "سلمت قوات سوريا الديمقراطية مواطنا أمريكيا الى القوات الأمريكية بعد أن سلم نفسه لهم في (12 أيلول 2017)، أو ما يقارب هذه الفترة من هذا الشهر"، مؤكدا "احتجاز المواطن الأمريكي بطريقة قانونية من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، كونه مصنف كعدو مقاتل".

وقال المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه، "ليس لدينا معلومات إضافية بهذا الخصوص لمشاركتها حول هذا الموضوع"، مشددا على أن "مهمة التحالف الدولي هي هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا وملاحقة عناصره بغض النظر عن جنسياتهم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية" كشفت، اليوم الأحد، عن احتجاز أمريكي بـ"داعش" في مكان سري بالعراق، فيما أشارت الى انه لم يسمح له بالاتصال بمحام.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المعتقل محتجز في مكان سري بالعراق، وبعد إلقاء القبض عليه قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التماسا لإحضار المحكمة نيابة عن المحتجز.

المصدر: السومرية نيوز

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