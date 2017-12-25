شاهد..صحفي كويتي: آل سعود اسوأ ما حدث للإسلام منذ 1400 عام

العالم- السعودية

وقال “بودي” في لقاء له مع الصحافة الأجنبية، إنه “بالرغم من ان الدين الإسلامي بدأ منذ 1400 عام إلا انه دين لكل الأزمنة والعصور”، داعيا لتكييف الأفكار الجديدة لتتماشى مع الإسلام ليكون دين كل العصور والأزمنة.

وأكد “بودي” بأن السعوديين منذ الملك عبد العزيز آل سعود هم من اوقفوا هذا الأمر ليكون الإسلام متوائما مع العصر، مشددا على ان هذا أسوأ ما حدث للإسلام.

وعن رأيه بالإصلاح، أوضح “بودي” قائلا: “أنا صحفي وأدير صحيفة ومحطة تلفزيونية مع عائلتي الصغيرة ولكنني رجل أعمال ولدي مصالح”، مضيفا: ” أفكر أحيانا بأنني طالما أجني هذه الاموال الطائلة فلماذا علي أن أهتم بالإصلاحات”.

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