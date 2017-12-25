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الرئيس روحاني يهنئ بابا الفاتيكان بمولد السيد المسيح (عليه السلام)

الرئيس روحاني يهنئ بابا الفاتيكان بمولد السيد المسيح (عليه السلام)
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برسالة الى البابا فرنسيس زعيم الكاثوليك في العالم مهنئا اياه بمناسبة ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبدء العام الميلادي الجديد، ومعربا عن أمله بان تكون السنة الجديدة محفوفة بالقضاء على جذور كافة انواع الشر والقبح والتمييز والفقر للبشرية اجمع.

العالم - إيران

وبحسب الموقع الاعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية اليوم الاحد جاءت رسالة التهنئة للرئيس روحاني الى بابا الفاتيكان على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

قداسة البابا فرنسيس .. زعيم الكاثوليك في العالم

بمزيد من السرور والبهجة اقدم التهاني بمناسبة ميلاد عيسى المسيح (عليه السلام) السعيد وبدء العام الميلادي 2018 الي جنابكم وكافة اتباع نبي السلام والمحبة في ارجاء العالم.

وانّني علي امل بان تكون السنة الجديدة وفي ضوء تعاليم الانبياء (ع) والاقتداء بسيرتهم الداعية للخير، مكلّلة بالقضاء على جذور كافة انواع الشرور والتمييز والفقر للبشرية جمعاء.

في ظل العالم اليوم المليء بالسلوكيات السيئة والجور والمعاناة والعذاب، فإن اهم ما يثقل كاهل المسؤولين والمفكرين وعلماء الدين يكمن في تظافر الجهود فيما بينهم لتاسيس عالم جميل حافل بالسلام والهدوء والعدالة والابتعاد عن العنف والتطرف، والحفاظ على هذا التراث الخالد للاجيال القادمة."

وفي الختام اعرب روحاني عن أمله بان تكون السنة الميلادية الجديدة غامرة بالبركة والسعادة، سائلا الباري تعالى لبابا الفاتيكان فرنسيس بالسلامة والازدهار وبالرقي والسعادة للجميع.

المصدر: وكالة إرنا

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