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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
شاهد بالفيديو، شجرة ميلاد بعض قوات الجيش السوري وسط دمشق
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الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الجيش السوري وسط دمشق يقومون باعداد شجرة عيد الميلاد بينما يقوم اخرين منهم بتفتيش السيارات التي تمر على الحاجز
العالم
-
سوريا
113-104
تصنيف :
سوریا
فيديو
العالم الاسلامي
كلمات دليلية :
#سوريا
#الجيش السوري
#عيد الميلاد
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