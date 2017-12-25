مجتهد يكشف مفاجأة قاتلة ومحرجة لابن سلمان!

العالم - السعودية

وقال المجتهد إن إدانة الخارجية الأمريكية للصاروخ البالستي تأكيد على أن الصاروخ الحوثي ضرب قصر اليمامة فعلاً.

وقد أدان السكرتير الصحفي في الخارجية الاميركية بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي وقع في 19 كانون اول على قصر اليمامة الملكي في الرياض، مقر المحكمة الملكية السعودية ومقر إقامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ورحب في تغريدة له على تويتر بإعلان السعودية أن التحالف الذي تقوده سيفتح ميناء الحديدة اليمني لمختلف السلع الإنسانية والتجارية بما في ذلك الوقود، وبصفتها أكبر مانح لليمن، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بتخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة في اليمن حسب تعبيره.

وحث السكرتير الصحفي في الخارجية الاميركية مجلس الأمن الدولي على تحميل إيران المسؤولية عما وصفه بالانتهاكات المتكررة والصارخة لقرارات مجلس الأمن.

ودعا جميع الأطراف إلى دعم الحل السياسي للحرب في اليمن، والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني.