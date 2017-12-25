موعد الانتهاء من إعداد القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين

العالم إيران

وأشار رحيمي في تصريح للمراسلين إلى أن عمليات بناء قبة المرقد الشريف لأبي عبدالله الحسين عليه السلام في مدينة كرمان وقال: إن بناء القبة دخلت مرحلة جديدة ونأمل في أن ينتهي العمل في بناء القبة وأن تكون جاهزة للنصب على القبة الحالية نهاية الصيف المقبل.

واشار الى ان عمليات تضييق قطر العمود الرابع والاعمدة الرئيسية للمرقد الطاهر للامام الحسين عليه السلام وترميم وتحديث الجدران وسقف القبة تجري على يد مهندسين وكادر من مدينة كرمان.

وأعلن رئيس لجنة إعمار العتبات المقدسة في إيران حسن بلارك، أن المراحل النهائية لمشروع بناء ثالث قبة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام قيد الإنجاز على يد المتخصصين الايرانيين.

وقال ان احد مشاريع اللجنة هو مشروع زيادة ارتفاع قبة مرقد الإمام الحسين عليه السلام، ويطلق عليه اسم مشروع (معراج)، حيث ستكون القبة الجديدة اكثر ارتفاعا بـ 7 أمتار، مع الحفاظ على القبتين السابقتين نظرا للحفاظ على التراث الثقافي وتأكيد العلماء، إذ ستبنى القبة الجديدة فوق القبتين السابقتين".

ولفت بلارك الى ان "وزن القبة الجديدة 200 طن، ونظرا الى ان وزن القبتين السابقتين 1000 طن، لذلك يجب تعزيز أعمدة الضريح لتتمكن من تحمل وزن 1200 طن".

وبين انه "ونظرا للمسافة القليلة بين الاعمدة والضريح والتي كانت 1.5 متر على الاكثر، ونظرا لطلب سدنة المرقد المطهر، فإن مشروع تعزيز وتقليل قطر الاعمدة ينجز بشكل متزامن، لتلافي الازدحام خاصة في ايام الذروة في شهري محرم وصفر، وهو مشروع صعب ومعقد، ويشرف عليه 3 من ابرز اساتذة جامعة شيراز المتخصصين في علوم العمران والإنشاءات".

وكشف بلارك عن "الانتهاء من ثلاثة من الاعمدة، وبقي عمود واحد، حيث أصبحت المسافة بين الاعمدة والضريح 4 أمتار بدلا من 1.5 متر".

وأوضح أن "القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام، يتم العمل عليها في مختلف مدن ايران بما فيها اراك وطهران، ويتم المونتاج النهائي في مدينة كرمان، وسيتم الانتهاء منها خلال الأشهر الستة المقبلة، وأخيرا سيتم نصب الطابوق المذهب، وستنقل الى العراق تزامنا مع الانتهاء من انجاز العمود الرابع والاخير ضمن مشروع تعزيز وتقليل قطر الاعمدة الحاملة للقبة".

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