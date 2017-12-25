رفضوا التسوية مع الدولة و خرجوا من “مضايا” فاعتقلتهم تحرير الشام !!

العالم - سوريا

وقال “هارون الأسود” أحد ناشطي ريف دمشق، في تصريح خاص لـموقع “زمان الوصل” إن “هيئة تحرير الشام” اعتقلت أربعة نشطاء من الفريق الإعلامي من بلدة “مضايا” في “إدلب”، وهم “أمجد المالح” 29 سنة وهو طالب هندسة معمارية، “حسام محمود” 31 سنة أدب فرنسي، “حسن يونس” 26 سنة طالب كيمياء، بالإضافة إلى شقيقه “بكر يونس”، دون توضيح الأسباب التي تقف وراء اعتقالهم.

من جهةٍ أخرى، لا تعتبر حادثة الاعتقال هذه الأولى من نوعها التي تقوم بها “هيئة تحرير الشام” بحق أبناء ريف دمشق المهجرين إلى “إدلب”، حيث سبق لها أن اعتقلت العشرات من أبناء بلدة “مضايا” في وقتٍ سابق.

وكان حوالي 4 آلاف من أبناء “الزبداني” و”مضايا” و”بقين” الرافضين لعقد “مصالحة وطنية”، قد وصلوا برفقة عائلاتهم إلى “إدلب”، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع الحكومة السورية في شهر نيسان/ إبريل الماضي، ضمن ما يعرف باتفاق المدن الأربع.

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