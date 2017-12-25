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دولة ثانية تقرر نقل سفارتها للقدس

دولة ثانية تقرر نقل سفارتها للقدس
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

على خطى الولايات المتحدة، تتهيأ دولة أخرى لنقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس في حسابه على "فيسبوك" أمس الأحد، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كانت بين أهم المواضيع المطروحة على أجندتها مسألة إعادة سفارة بلاده إلى القدس.

وتابع موراليس أنه أوعز لوزارة الخارجية بإطلاق التنسيق تمهيدا لنقل سفارة غواتيمالا إلى القدس المحتلة.

وأشاد رئيس غواتيمالا بالعلاقات الجيدة بين بلاده وتل أبيب، مشيرا إلى أن غواتيمالا دعمت إقامة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أن غواتيمالا أصبحت بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارة واشنطن إليها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته مصر، يدين أي خطوات أحادية الجانب تمس الوضع القانوني لمدينة القدس.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المنصرم قرارا، يطالب بتحديد وضع القدس على أساس مفاوضات التسوية بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين حصرا.

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