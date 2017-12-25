البث المباشر

بالتفاصيل...

20 مسؤولا في السعودية تنازلوا عن ثرواتهم لابن سلمان

20 مسؤولا في السعودية تنازلوا عن ثرواتهم لابن سلمان
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بالإفراج عن 20 على الأقل من المسؤولين رفيعي المستوى الموقوفين في السعودية، بتهمة الفساد منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

العالم - السعودية

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأحد عن مصادر مطلعة قولها، إن من بين هؤلاء المفرج عنهم في الأسبوع الماضي وزير المالية السابق وعضو المجلس الإداري لشركة "أرامكو" الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام وسوء استغلال السلطة.

وبين المسؤولين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم، حسب مصادر الصحيفة، مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركي بن خالد.

ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن عدد المفرج عنهم في الأسبوع الأخير قد يتجاوز عشرين شخصا، وتابع: "سوف نرى الإفراج عن المزيد قريبا، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلا وليس آجلا".

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح عدد المسؤولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، علما أن وسائل الإعلام الغربية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن عدد من هؤلاء مقابل تسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله.

وأكدت "وول ستريت جورنال" أول أمس أن السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسؤولين الموقوفين، الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.

تجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات التي أجرتها السلطات السعودية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طالت نحو 200 مسؤول رفيع المستوى، بينهم أفراد من الأسرة الملكية، وأحدثت هذه الاعتقالات صدى كبيرا في المنطقة والعالم، إذ يرى فيها كثيرون محاولة من قبل الأمير محمد لتعزيز سلطته في المملكة.

 

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

أنباء عن احتجاز رجل أعمال أردني بفندق“ريتز كارلتون”بالسعودية...والسبب؟!

حصص الوليد بن طلال في فندقين ببيروت معروضة للبيع

عشقي يكشف مصير الأمراء المعتقلين في فندق 7 نجوم

الكشف عن عدد معتقلي "الريتز" وعدد الأمراء بينهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بهذه الحيل... تمتع بنوم عميق على متن الطائرة 

الدولار يكسر الحواجز في سوريا !

بالتفاصيل... 20 مسؤولا في السعودية تنازلوا عن ثرواتهم لابن سلمان

ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في اليونسكو من لبنان

واشنطن تعد قائمة "شبّان سيّئين" لتشمل شخصيات روسية جديدة

دولة ثانية تقرر نقل سفارتها للقدس

فيديو خاص: تونس طيران الامارات، استمرار الازمة، ما الاسباب غير المعلنة؟!

فيديو: اجواء خاصة لاحتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بعد قرار ترامب

عمليات الجزيرة تعيد 484 عائلة الى عنه وراوة والقائم

فيديو صادم... مربية تعتدي بالضرب على رضيع

بالفيديو...تفاصيل جديدة يرويها شهود عيان عن حريق شيراتون القاهرة

ليبيا.. مصرع 3 عمال باستنشاق غاز في حقل نفطي

اليوم في البحرين.. النطق باولى أحكام مدنيين في المحاكم العسكرية

ما هي خفايا صناعة الـ"كاتشاب"!

"حراك جرادة" المغربية.. إضراب عام بعد فاجعة “شهيدي الفحم” واعتقال المحتجين

فيديو: تشييع شهيد آخر من المدافعين عن القدس في غزة

الصين: لا حل عسكري مع كوريا الشمالية

الجيش يُعبّد انتصاراته على كامل محور "داريا - الجولان"

هكذا يفتضح المتهرب من الديون في الصين.. اليكم التفاصيل

موعد الانتهاء من إعداد القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين

الأکثر مشاهدة