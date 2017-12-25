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بالفيديو.. إعلامية تونسية تلقن حكام الامارات درسا لا ينسونه !

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

شنت إعلامية تونسية هجوما حادا على دولة الإمارات بعد قرارها منع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو الصعود إلى الطائرات التي تمر فيها.

العالمتونس

وتداول ناشطون تونسيون تسجيلا مصورا يظهر إعلامية تونسية في إذاعة "Radio MosaiqueFM"، وهي تعلق على قرار الإمارات بأسلوب حاد، بالقول: "التخلف والجهل والغباء وراثة ومسألة جينية لا تداويها الأبراج العالية ولا متحف اللوفر ولا الجزر الاصطناعية".

وعلقت الإعلامية التونسية على القرار بالقول: "أن تمنعوا نساء من صعود طائراتكم أو دخول مدنكم أو العبور منها إلى عوالم أخرى، فذلك من شيمكم وأخلاقكم وطبيعتكم المتشنجة الانفعالية الفاقدة للحكمة والتقدير والقواعد والأعراف والقوانين".

ويأتي هجوم الإعلامية التونسية بالتزامن مع موجة غضب في تونس على خلفية القرار الإماراتي، وهو ما ردت عليه السلطات التونسية بحظر نشاط طيران الإمارات في كافة البلاد بهدف "حفظ كرامة التونسيين"، بحسب مصدر حكومي.

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