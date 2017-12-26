البث المباشر
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
علماء البحرين: محاكمة مدنيين بالقضاء العسكري جائرة وندين عسكرة الازمة ونطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق 6 مدنيين
مصادر بحرينية: تظاهرة بمنطقة الدراز المحاصرة رفضا لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة من القضاء العسكري بحق ضد 6 مدنيين
الداخلية السعودية: اننا أمام مجموعة مسلحة كبيرة خططت ونفذت العديد من العمليات العسكرية
الداخلية السعودية تتهم "تيار" الشهيد الشيخ نمر باقر النمر بأنها نفذت عملية اغتيال القاضي الجيراني
مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة غارات الطيران السعودي على حي عصر في صنعاء الى 11شهيدا
جمعية الوفاق تستنكر محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية معتبرة وجود هذه المحاكم دليل على فشل السلطة في ادارة البحرين

وفد برلماني تركي في الجزائر في زيارة "عمل وصداقة"

وفد برلماني تركي في الجزائر في زيارة
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصل مساء الأحد وفد برلماني تركي إلى الجزائر، في زيارة رسمية تدوم أربعة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين لبحث التعاون بين برلماني البلدين.

العالم-الجزائر

وكان في استقبال الوفد الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فولكان بوزكر لدى وصوله مطار الجزائر العاصمة الدولي عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

وقال بيان للمجلس الشعبي الجزائري، إن الوفد التركي يقوم "بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تعزيزاً للعلاقات الثنائية في المجال البرلماني".

وأوضح أن الوفد "سيجري، خلال زيارته إلى الجزائر التي تدوم أربعة أيام، لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وكذا البرلمانيين والسياسيين، كما سيستقبل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة".

المصدر: ديلي صباح

114

روابط ذات صلة

الأمن الجزائري يعتقل ارهابيين خططوا لتنفيذ هجمات في احتفالات رأس السنة

المحامون الجزائریون يستعدون لبدء حركات احتجاجية

بوتفليقة يشيد بتطور العلاقات الجزائرية الصينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وشهد شاهد من أهلها.. الاختبارات النووية الامريكية أدت لمقتل 695 ألف شخص

تونس.. الانتخابات البلدية مفتاح الانتقال الديمقراطي

هذا ما تكهنته العرافة الشهيرة «فانغا» لعام 2018..

هكذا تسلل "داعش" لسيناء.. أميركا أمّنت خروج الارهابيين من الرقة

لاريجاني يؤكد على ضرورة زيادة التعاون بين طهران وأنقرة

نيويورك تايمز تكشف.. «التفاصيل الغريبة» لرحلة الحريري للرياض..!

حزب "روسيا العادلة" يقرر تأييد بوتين بدلا عن ترشيح ممثل له

السبسي: قرار حظر الطيران الإماراتي في تونس سيظل قائما

منظمات المجتمع المدني تدين غارات تحالف العدوان في صنعاء والحديدة

هذه قصة ظهور «الهلال الأحمر التركي» في الغوطة الشرقية

لاريجاني في حديثه للمراسلين في اسلام آباد: توحيد مواقف دول المنطقة يعزز قدراتها في محاربة الإرهاب

أربعة شهداء و55 جريحا اثر 5 غارات للعدوان السعودي على مدينة ذمار

بالفيديو...  رد فعل طفلة تشرب الحليب والثعبان الأصفر يلتف حولها!!

اللواء باقري: لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن التهديدات

"إسرائيل" تنعى رسميا "الحزام الأمني" بالجنوب السوري

«الأورومتوسطي» يوثق قتل «إسرائيل» شابًا على حدود غزة

 واشنطن بوست تهاجم ابن سلمان..،«ولي عهد النفاق»!

تظاهرات بالدراز رفضا لأحكام الإعدام بحق 6 مدنيين 

انصياعا لتهديدات ترامب.. غواتيمالا تقرر نقل سفارتها للقدس

المسؤول الشرعي لـ«داعش» الارهابية في البقاع بقبضة الأمن اللبناني

الأکثر مشاهدة