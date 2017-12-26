"داعش" يعاود الظهور في سرت.. والجيش يتخذ تدابير أمنية

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وحذرت الغرفة في بيان لها من التواجد منعاً باتاً في المناطق المذكورة إلا بإذن من غرفة عمليات سرت الكبرى.

كما أكدت الغرفة أنه سيتم تدمير أي هدف يتواجد داخل حدود المنطقة المعلن عنها وتخلي الغرفة مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار نتيجة القصف الجوي.

وجاءت هذه التحذيرات عقب ورود تقارير أمنية عن تحركات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب سرت، فضلاً عن منطقة الجفرة.

ورصدت سرية الشرطة العسكرية سرت التابعة للقوات المسلحة، مؤخراً تحركات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء تجولهم بسيارتين داخل مدينة هراوة، قبل أن يخرجوا مرة أخرى.

وأكد آمر سرية الشرطة العسكرية سرت “محمد الزدامة”، أنه تم إعلان حالة الطوارئ الجمعة بالمنطقة، مشيراً إلى أن قوات السرية متأهبة للتصدي لأي عنصر إرهابي، ومواجهة أي تمركزات للتنظيم الإرهابي بشكل عاجل في حال معرفة مكان تمركزهم.

تقارير

وبحسب التقارير الأمنية الواردة من منطقة الجفرة، فإن التنظيم الإرهابي ينشط مجدداً في المنطقة الممتدة عبر واديي بونجيم وزمزم وصولاً إلى بوقرين.

يذكر أن عناصر داعش الإرهابي تعتمد بين الحين والآخر على تنفيذ هجمات إرهابية، تستهدف المناطق النفطية والعسكرية في الجفرة .

دعم التنظيم

وكشفت التحقيقات مع مسلحي داعش المعتقلين في سرت أن التنظيم في ليبيا استطاع تمويل نفسه بالعملة المحلية والأجنبية، من خلال سرقة المصارف وعمليات الخطف .

كما أكدت التحقيقات أن داعش اعتمد أيضا على الدعم الذي كان يتلقاه من رأس التنظيم الإرهابي، في سوريا والعراق.

المصدر: أخبار ليبيا 24

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