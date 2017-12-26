هذا هو موقف "تيار المستقبل" مما حدث للحريري في الرياض

العالم - لبنان

وأكد النائب عن كتلة "المستقبل" النيابية محمد قباني، لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، عن وجود قرار حاسم من قبل قيادة التيار الأزرق عدم التحدث أو الإدلاء بأي تصريح حول أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من العاصمة السعودية الرياض، وما تبعها بعد ذلك من أحداث وتطورات.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في الـ4 نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض .

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد كشف عن مصدر مقرب من الحريري، تفاصيل التهديدات التي تلقاها من المملكة العربية السعودية، التي دفعته لإعلان استقالته بشكل مفاجئ قبل شهر من الآن. وذكرت أن السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة في محاولة جريئة منها لكبح جماح إيران، غير أن الأمور سارت بعد ذلك على العكس مما كانت تتوقعه المملكة.

كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية وتعرضه لضغوط من أجل تقديم استقالته، مؤكدة أنه تم إعطاء الحريري خطاباً مكتوباً لإعلان استقالته على التلفزيون السعودي.

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