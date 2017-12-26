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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي أسفل فرضة نهم
زعيم الطائفة الارمنية بطهران..
قرار ترامب مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم
الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش
أعلن زعيم الطائفة الارمنية في العاصمة الايرانية بطهران، ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول القدس المحتلة مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم.
العالم
-
ايران
يتبع
2
تصنيف :
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
#زعيم الطائفة الارمنية
# ايران
#طهران
#دونالد ترامب
#القدس المحتلة
#زعزعة الامن
#العالم
#القدس_عاصمة_فلسطين
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